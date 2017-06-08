Обговорення щодо ролі США в переговорах щодо Донбасу тривають – Клімкін

Керівник українського міністерства закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що на даний момент українська сторона напрацьовує цікаві рішення стосовно участі Сполучених Штатів Америки в переговорному процесу щодо врегулювання ситуації на території Донбасу, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Таку інформацію урядовець оприлюднив під час телеефіру на каналі «112 Україна». Міністр відмітив, що без попереднього узгодження з іншими сторонами він не може озвучити про що саме йде мова, але, за словами Клімкіна, вже зараз Київ пропонує «вельми креативні рішення, які найближчим часом можуть озвучити». Міністр закордонних справ Україна наголосив, що українська сторона гарно усвідомлює, що без ролі Сполучених Штатів Америки вийти на рівень прогресу у питанні врегулювання ситуації на Донбасі буде дуже важко.
Варто нагадати, що раніше дипломатичний представник США в Україні Марі Йованович повідомила, що Вашингтон перегляне політику стосовно України. Це, за словами посла, стосується питання участі Вашингтону у врегулюванні конфлікту на Сході України. Йованович додала, що наразі держсекретар США Рекс Тіллерсон займається вивченням різних можливостей до активнішого залучення американської сторони до переговорів по Донбасу.