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У МЗС готові до введення візового режиму з Росією

У МЗС готові до введення візового режиму з Росією
У Міністерстві закордонних справ України готові до впровадження візового режиму з Російською Федерацією, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Таку позицію висловив керівник відомства Павло Клімкін в телеефірі каналу «112 Україна». Він зазначив, що зовнішньополітичне відомство України готове для виконання необхідних процедур для введення візового режиму з сусідньою країною. Клімкін зауважив, що в міністерстві мають подібний досвід, а тому щодо «процедур, які мають виконати МЗС, не варто хвилюватись». Але Клімкін наголосив, що нині простого впровадження візового режиму російською стороною буде замало. Урядовець вважає, що варто ввести режим в’їзду до України виключно за наявності біометричних паспортів. Щоправда, Павло Клімкін припустив, що в разі введення віз з РФ, Москва намагатиметься скористатись цією ситуацію для нав’язування 3 мільйонам українців, які знаходяться на російських територіях, обов’язкове громадянство РФ. Таку можливість варто врахувати, а також обдумати як їй запобігти, підкреслив Клімкін.

Варто нагадати, що напередодні очільник міністерства юстиції Павло Петро заявляв, що нині вже готові всі необхідні юридичні механізми для затвердження візового режиму з Росією.
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