В одеському ресторані відбулися сутички через виступ Ірини Білик

В Одесі знову спалахнув скандал довкола виступу. Цього разу йде мова про концерт Ірини Білик, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
До ресторану Park Leo, де мало відбутися шоу Ірини Білик з нагоди відкриття закладу, приїхали кілька десятків активістів. Вони заявили, що їх протест націлений проти виступу Ірини Білик, адже та 2 роки тому мала концерти на території окупованого Кримського півострова, а також час від часу гастролює територією Російської Федерації, маючи при цьому статус народної артистки України.
Активісти намагалися пройти до ресторану, але довкола будівлі закладу було створено кордон з поліцейських та охоронців. Дехто з протестуючих почав прориватись до ресторану та жбурляти яйця в будівлю. Згодом на місці спалахнула сутичка між поліцейськими та активістами. Декілька активістів поліцейські затримали та помістили до автобусів. Однак, коли один з них вийшов з автобуса, він вже був з розбитим обличчям, заявивши, що це з ним зробили правоохоронці. Пізніше активісти намагались перекрити рух автомобілів поблизу ресторану. На даний момент на місце події прибуло керівництво місцевої поліції.