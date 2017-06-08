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Україна стала елементом східного кордону НАТО – Клімкін

Україна стала елементом східного кордону НАТО – Клімкін
Очільник українського міністерства закордонних справ Павло Клімкін вважає, що до 2020 року Україна зможе вийти на рівень стандартів Північноатлантичного альянсу, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Таку думку міністр висловив під час телевізійного ефіру на каналі «112 Україна». Клімкін зауважив, що на даний момент українська влада поставила собі за мету рухатися шляхом до членства в Північноатлантичному альянсі, адже саме НАТО є ключовою системою безпеки, що будує свою роботу саме на цінностях, а не на інтересах. Міністр закордонних справ впевнений, що вже нині Україна виступає як елемент східного флангу Альянсу, беручи участь у військових навчаннях з іншими союзними державами, а також показуючи результати роботи підвищення українських стандартів до рівня НАТО. Очільник МЗС додав, що під час Варшавського саміту НАТО було чітко вирішено, що за наступні 3 роки Україна зможе досягти рівня всіх стандартів, зокрема, тих, що стосуються сфер безпеки та оборони.

Варто нагадати, що цього тижня Верховна Рада законодавчо закріпила плани України щодо членства в НАТО.
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