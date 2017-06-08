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МВС нагородило Осмаєва та Окуєву

МВС нагородило Осмаєва та Окуєву
Сьогодні, 8 червня, під час виписки добровольця Адама Осмаєва з лікарні, керівник українського міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков зробив подарунки для нього та Аміни Окуєвої, повідомляє replyua.net з посиланням на Громадське.

Аміна Окуєва, яка теж є добровольцем АТО, отримала від Авакова новий пістолет, а Осмаєву вручили годинник. У дописі в соціальній мережі Facebook Аваков відмітив, що це подарунки від всіх тих, хто хвилювався та підтримував добровольців. Сам Осмаєв, тільки вийшовши з лікарні, заявив, що він збирається повернутися на фронт. Наразі щоправда він має завершити курс лікування. Крім того, добровольців нині охороняють правоохоронці.

Що ж стосується кілера, який намагався вбити подружжя добровольців, він наразі знаходиться досі в лікарні. В нього, слід нагадати, вистрелила Аміна Окуєва відразу у відповідь після того, як нападник застосував зброю проти Адама Осмаєва. Лікарі відмічають, що стан кілера складніший, ніж у пораненого ним добровольця. Після того, як він прийде до тями, будуть проведені необхідні слідчі дії за участі зловмисника та Адама Осмаєва й Аміни Окуєвої.
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