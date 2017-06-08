У НАБУ зайнялися Віталієм Кличком

У Національному антикорупційному бюро України заявили, що співробітниками відомства було зареєстровано кримінальне провадження щодо очільника столиці Віталія Кличка, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Це пов’язано з правопорушенням, що нібито полягає в внесені невірних даних до електронної декларації. Відповідну інформацію представники НАБУ надали ГО «Центр протидії корупції». У НАБУ розслідуватимуть, чому Віталій Кличко не вказав у своїй останній декларації, що у його сім’ї є нерухомість за кордоном, зокрема, мова йде про будинки в місті Гамбург та Лос-Анджелес. Таку інформацію раніше антикорупційному відомстві надали журналісти, які і оприлюднили дані про незадеклароване майно Кличка. Слід відмітити, що згідно з українським законодавством, в деклараціях варто вказувати інформацію про майно, яке є в розпорядженні як самого декларанта, так і його членів сім’ї.
Крім того, в ЗМІ напередодні з’явилась інформація, що НАЗК перевірить майнові декларації очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої за 2015 та 2016 роки.