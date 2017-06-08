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Шість українських ВУЗів потрапили до рейтингу кращих університетів світу

Шість українських ВУЗів потрапили до рейтингу кращих університетів світу
Шість українських університетів увійшли до рейтингу 1000 кращих вузів світу за версією QS. Як передає replyua.net, Харківський національний університет імені Каразіна зайняв 401 місце, Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 411 місце, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - 501 місце.

Трохи далі розмістився Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет», на 701 місці. 801 місце отримали Донецький національний університет імені Василя Стуса та Сумський державний університет. У свою чергу, найкращим вузом світу визнаний Массачусетський технологічний інститут. За ним йдуть Стенфордський і Гарвардський університети. На четвертому рядку спочиває Каліфорнійський технологічний інститут, а замикає ТОП-5 закладів - Кембриджський університет.

Свого часу у ЗМІ стало відомо, що Монреаль зайняв перше місце у рейтингу кращих студентських міст світу 2017 року. Відразу за ним йдуть Париж і Лондон, Київ опинився на 97-му місці з 100. У новому рейтингу компанії QS Best Student Cities 2017 (Великобританія) присутні 100 кращих студентських міст світу. Вперше в історії рейтингу (з 2012 року) канадський Монреаль забрав першість у Парижа (він на другому місці), а Лондон піднявся на дві позиції і розмістився на третьому місці.
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