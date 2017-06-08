Бутусов підтвердив, що ЗСУ дійсно просунулися вперед

Просування українських військових у села Жолобок в Луганській області не порушує умов Мінських домовленостей. Про це заявив у своєму коментарі головний редактор видання «Цензор. Нет» Юрій Бутусов, інформує replyua.net.
За словами журналіста, українські підрозділи на Донбасі насправді просуваються вперед. Ця територія і так має бути під контролем української сторони. Російське командування провело в районі Бахмутської траси у вересні - жовтні 2014 році декілька наступальних операцій, захопивши тоді контроль над зазначеною ділянкою.
У коментарі Бутусов наголошує, що, «таким чином, російські війська, що знаходяться в даний час там, порушують домовленості Мінська, а просування наших військ в цьому районі порушенням Мінських угод не є», Журналіст зазначає, що просування Збройних сил України у Луганській області ситуація стає дуже серйозною загрозою для налагоджених комунікацій терористів. На думку Юрія Бутусова, таке просування українських військових відбувається вже не перший місяць. Однак тепер цей факт став помітним для противника, що є для нього значною загрозою.