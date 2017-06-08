валюта
СпецтемаПономарь: сегодня очень важный день, и, возможно, он станет историческим

Бутусов підтвердив, що ЗСУ дійсно просунулися вперед

Бутусов підтвердив, що ЗСУ дійсно просунулися вперед
Просування українських військових у села Жолобок в Луганській області не порушує умов Мінських домовленостей. Про це заявив у своєму коментарі головний редактор видання «Цензор. Нет» Юрій Бутусов, інформує replyua.net.

За словами журналіста, українські підрозділи на Донбасі насправді просуваються вперед. Ця територія і так має бути під контролем української сторони. Російське командування провело в районі Бахмутської траси у вересні - жовтні 2014 році декілька наступальних операцій, захопивши тоді контроль над зазначеною ділянкою.

У коментарі Бутусов наголошує, що, «таким чином, російські війська, що знаходяться в даний час там, порушують домовленості Мінська, а просування наших військ в цьому районі порушенням Мінських угод не є», Журналіст зазначає, що просування Збройних сил України у Луганській області ситуація стає дуже серйозною загрозою для налагоджених комунікацій терористів. На думку Юрія Бутусова, таке просування українських військових відбувається вже не перший місяць. Однак тепер цей факт став помітним для противника, що є для нього значною загрозою.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Срочно: Блогер: Лещенко обзавидуется – у Савченко дорогостоящая квартира в Москве
Важное за сутки
09 июн 2017
13456

Невзоров назвал причину, по которой Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе

Путин отличается «первобытным мышлением», и именно по этой причине он аннексировал Крым, а также развязал военный конфликт на Донбассе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое

09 июн 2017
7064

Блогер: что руководит Богомолец, Мусием и прочими, что они два с половиной года саботируют любые изменения в медицине?

Украинский блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что ничего циничнее и омерзительнее, чем деятельность нынешнего комитета Верховной Рады по здравоохранению, невозможно

Последние новости

Київ заборонив в’їзд до України німецькому політику

Російський опозиціонер Навальний зробив важливу заяву щодо Донбасу

На Полтавщині викрили мережу браконьєрів

Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією

У Єнакієвому можлива екологічна катастрофа

У ЄС виступили проти ідеї Порошенка щодо паспортів для жителів окупованих регіонів

Блогер: любителям товариша Гужви і його помийниці під назвою «Страна» треба передати великий пролетарський привіт

Грібаускайте повідомила, що Литва прийме на реабілітацію українських бійців

Трамп планує поскаржитись на екс-керівника ФБР Комі до Мін’юсту та Сенату

Безвіз буде впроваджено в 4 етапи

Віталій Кличко розповів, кому належать незадекларовані ним будинки, де живе його родина

Поблизу Києва знову знайшли львівське сміття

Аваков зустрівся з блокувальниками одеського концерту Білик

Експерт розповів, чому лобісти продовження мораторію ринку землі панічно бояться земельної реформи

Парламент може проголосувати за візовий режим з РФ вже наступного тижня – Парубій

У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу

Нардеп: если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за»

Гройсман закликав мешканців Криму сплачувати внески до ПФУ

У Нацбанку пояснили підвищення цін

Аваков анонсував збільшення вдвічі потужності видачі біопаспортів

 Новости за день