У посольстві Великобританії підтвердили інформацію про наявність у Насірова британського паспорта

Дипломатичний представник Сполученого Королівства в Україні Джуті Гоф відреагувала на заяву колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова про те, що у нього начебто відсутній британський паспорт, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Зокрема, посол на власній сторінці в соціальній мережі Twitter заявила, що раніше отриманий представникам НАБУ лист від Паспортної служби Великої Британії в березні 2017 року, є справжнім і Роман Насіров дійсно має громадянство Великобританії.
Вато нагадати, що напередодні прокурор САП Роман Симків під час судового засідання заявив, що дипломатичне представництво Сполученого Королівства повідомило, що колишній керівник ДФС дійсно отримав британське громадянство в січні 2013 року. Згодом відсторонений чиновник прокоментував в інтерв’ю журналістам цю інформацію, зазначивши, що він мав змогу побачити певні документи і нині сумнівається, що відповідь посольства була не фальсифікацією. Слід також відмітити, що раніше Насірову відмовили у дозволі поїхати до США на лікування.