У «Нафтогазі» відмовляються від переговорів з «Газпромом» в Росії

Представництво національної акціонерної компанії «Нафтогаз» заявило, що вони вважають територію Російської Федерації неприйнятним місцем для проведення переговорного процесу з російською компанією-гігантом «Газпром», інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Таку інформацію було оприлюднено на сайті «Нафтогазу» сьогодні, 8 червня. В повідомленні зазначається, що відповідної позиції в «Нафтогазі» дотримуються з 2014 року. Однак при цьому в Києві підкреслили, що «Нафтогаз» готовий до проведення перемовин з «Газпромом» в Брюсселі чи будь-якому іншому місті Європейського Союзу. Саме такою була реакція української сторони на пропозицію російської компанії провести переговори, які стосуватимуться питання транзиту газу до Європейського Союзу через територію України після 2019 року. Відомо, що дія нинішнього контракту щодо цього питання завершиться саме у 2019 році.
Крім того, варто нагадати, що питання закупівлі Києвом газу нині розглядається Стокгольмським арбітражем. Проміжне рішення дало зрозуміти, що більшість висунутих Україною вимог будуть задоволені.