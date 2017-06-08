У «Нафтогазі» відмовилися від переговорів з «Газпромом» про транзит газу

На думку представників української компанії НАК «Нафтогаз України», Російська Федерація для переговорного процесу з ПАТ «Газпром» - це неприйнятна держава. Як повідомляє replyua.net, відповідну інформацію повідомляла в прес-службі НАК. Наразі відомо, що 6 червня Олександр Медведєв, який є заступником голови правління «Газпрому», повідомив про готовність російської монопольної компанії до переговорів з Києвом щодо питання поставок «блакитного палива» після 2019 року. Варто зазначити, що через два роки завершується дія контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом» на постачання і транзит газу.
«Для« Нафтогазу »Росія абсолютно неприйнятна країна для переговорного процесу з« Газпромом ». У той же час, в українській газовій компанії не один раз стверджували, що готові в Брюсселі або іншому місті Євросоюзу зустрітися для переговорів », - наголошується в повідомленні прес-служби української газової компанії.
До того ж, за твердженням «Нафтогазу», в Україні з 2014 року вважають, що переговори з «Газпромом» на російській території абсолютно неприпустимі.