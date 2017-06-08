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Шабунин избил журналиста

Шабунин избил журналиста
Популярный в Украине блогер Мирослав Олешко на своей странице в Facebook пишет о том, что антикоррупционер Виталий Шабунин избил журналиста Филимоненка за вопрос «почему не хотите служить в АТО?». По словам Мирослава Олешко, то есть, тот, кто еще не стал депутатом, называя себя антикоррупционером, позволяет себе то, что даже депутаты не делают – избивают журналистов.

«Требую от МВД и Генеральной прокуратуры содействовать журналисту и наказать виновного строго по закону, а это напомню, статья 171 ККУ – штраф или арест от 6 месяцев до трех лет. Так же напомню, что Филимоненко помощник народного депутата, а там уже закон о статусе нардепа – важнее статьи о препятствовании журналистам», – написал Мирослав Олешко.

По его словам, Шабунин стал рассказывать, что он ударил его за то, что журналист до слез довел его коллегу-девушку. Это та коллега, которая ездила на отдых за тысячи долларов и купила новую квартиру в Киеве, а вот ответить и показать чеки – не согласилась. Блогер подчеркивает, что как бы там не было, мы видим, что Шабунин реально стал нервничать и срываться на людях, распуская свои руки, ведь одно дело обвинять в коррупции других, а вот совсем другое – отвечать за свою коррупцию.
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