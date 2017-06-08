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Генерал заявил об отсутствии препятствий для членства Украины в НАТО

Генерал заявил об отсутствии препятствий для членства Украины в НАТО
В интервью «Обозревателю» Игорь Романенко, бывший начальник Генштаба ВСУ, прокомментировал принятие сегодня в Верховной Раде закона, открывающий двери к членству Украины в НАТО, передает replyua.net. Эксперт подчеркнул, что, несмотря на военные действия на Донбассе, ситуацию в стране следует рассматривать, как «рабочую», и это вовсе не должно стать помехой для вступления Киев в НАТО.

По словам Романенко, в далеком 2008 году, когда в Бухаресте проходил саммит Североатлантического альянса, у Украины были шансы на получение Плана действий по присоединению к НАТО и в ближайшем будущем пополнить список членов Альянса. Однако тогда главным препятствием для этого стала позиция официального Парижа и Берлина. «С подачи России они говорили, что неясно, как народ Украины прореагирует на такое решение», - отметил генерал. К тому же, добавил Романенко, беглый экс-президент Украины Виктор Янукович тоже был против вступления страны к НАТО.

«Я убежден, что если бы такое важное решение приняли тогда, у нас бы вряд ли произошли такие события, которые привели бы к аннексии Крыма и войне на Донбассе», - подчеркнул эксперт.
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