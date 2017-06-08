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Плотницкий выступил с угрозами в адрес Порошенко, Франции и Германии

Плотницкий выступил с угрозами в адрес Порошенко, Франции и Германии
Игорь Плотницкий, глава Луганской «республики», выступил с угрозами в адрес лидеров Франции и Германии, а также Петра Порошенко из-за вчерашних обстрелов, которые, по его словам, совершила украинская армия. Как сообщает replyua.net, слова Плотницкого цитирует один из сайтов «ЛНР».

По словам главы «республики», атаки в Луганской области совершались с применением оружия, которое запрещено согласно Минским соглашениям, и должно быть отведено от линии разграничения. Впрочем, Плотницкий не уточнил, какие населенные пункты оказались под обстрелом. «В связи с этим я хочу напомнить, что мы не поддадимся на провокации, которые дадут повод обвинить нас в срыве Минских мирных договоренностей, но и оставлять обстрелы без внимания тоже больше не будем... Уверен, что ответственность за кровопролитие в Донбассе, наряду с Порошенко, должны нести ОБСЕ, а также руководители Германии и Франции, которые не используют свои возможности для принуждения киевского режима к миру», подчеркнул глава «ЛНР».

Он утверждает, что вчера была повреждена инфраструктура и ранены мирные жители.
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