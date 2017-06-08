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Шабунін заявив, що його у розшук оголосили на прохання керівництва ЗСУ

Шабунін заявив, що його у розшук оголосили на прохання керівництва ЗСУ
Главу громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна оголосили в розшук по команді керівництва ЗСУ. Про це він сказав в коментарі InfoResist, передає replyua.net.

«У тому військкоматі, куди мені вручали повістку, не було до мене ніяких питань. Керівник військомату сказав, що він не розуміє що відбувається, йому дали завдання виставити групу розшуку, на мою адресу, але стверджує, що він не знав до кого вони йдуть. Формально я не підпадаю ні під одну позицію, за якою він може таку групу розшуку виставляти, тому що я за віком не військовозобов'язаний і я не є офіцером запасу», - сказав він. На його думку вчорашній прихід воєнкомів був для зйомки постановочного фільму, як йому вручали повістку.

«Їм керівництво ЗСУ дало вказівку виставити мене в групу розшуку. Це коментар воєнкому », - резюмував Шабунін. Варто відзначити, що помічник начальника генерального штабу Віктора Муженко Володимир Вовкогон сумнівається, що Шабунін не може захищати нашу батьківщину. Відповідне повідомлення він опублікував на своїй сторінці в Facebook. раніше до голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна прийшли з військкомату з порядком в супроводі невідомих осіб, які знімали весь процес на відео.
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