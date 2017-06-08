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Мешканці «ДНР» почали масово подавати заяви на оформлення біометричних паспортів

Мешканці «ДНР» почали масово подавати заяви на оформлення біометричних паспортів
Жителі окупованих територій влаштували ажіотаж за українськими біометричними закордонними паспортами, передає replyua.net. Сподіваючись отримати документ, вони вистоюють у величезних чергах на пунктах пропуску, а також в паспортних столах і міграційних службах.

«Я не розумію тих, хто з весни 2014-го голосніше всіх агітував за «ДНР» і закликав стати громадянами цієї «великої країни». У мене є кілька знайомих. Вони голосніше за всіх кричали, що ніякої Європи їм не потрібно, що Євросоюз закриє шахти і заводи. А тепер вони бігають, сховавши свої «паспорти ДНР» куди подалі, і шукають, як би зробити біометричний паспорт дешевше. Вони їх, звісно, зроблять, але нескоро - кажуть, в Маріуполі чергу вже на пару місяців розтягнулася», - розповів журналістам житель Донецька Олександр. За словами мешканців окупованих територій, до звичайної оплати за паспорт додається вартість поїздок в підконтрольні міста, де оформляється документ.

Відзначається, що донеччани намагаються отримати нові документи всіма правдами і неправдами. Ті, у кого є сили і гроші, їздять і здають документи, вистоюючи в чергах з шостої ранку. Інші готові заплатити чималу суму численним посередникам, які пропонують зробити біометрику буквально за день.
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