Мешканці «ДНР» почали масово подавати заяви на оформлення біометричних паспортів

Жителі окупованих територій влаштували ажіотаж за українськими біометричними закордонними паспортами, передає replyua.net. Сподіваючись отримати документ, вони вистоюють у величезних чергах на пунктах пропуску, а також в паспортних столах і міграційних службах.
«Я не розумію тих, хто з весни 2014-го голосніше всіх агітував за «ДНР» і закликав стати громадянами цієї «великої країни». У мене є кілька знайомих. Вони голосніше за всіх кричали, що ніякої Європи їм не потрібно, що Євросоюз закриє шахти і заводи. А тепер вони бігають, сховавши свої «паспорти ДНР» куди подалі, і шукають, як би зробити біометричний паспорт дешевше. Вони їх, звісно, зроблять, але нескоро - кажуть, в Маріуполі чергу вже на пару місяців розтягнулася», - розповів журналістам житель Донецька Олександр. За словами мешканців окупованих територій, до звичайної оплати за паспорт додається вартість поїздок в підконтрольні міста, де оформляється документ.
Відзначається, що донеччани намагаються отримати нові документи всіма правдами і неправдами. Ті, у кого є сили і гроші, їздять і здають документи, вистоюючи в чергах з шостої ранку. Інші готові заплатити чималу суму численним посередникам, які пропонують зробити біометрику буквально за день.