Стало известно, когда в Украину прибудет судно с углем из ЮАР

Южноафриканский уголь поможет Украине в летние месяцы обеспечить пиковые нагрузки всей энергосистемы страны, и 5 июня в порту Ричардс Бей приступили к погрузке уже второго по счету судна, которое доставит в Украину 75 тысяч тонн антрацита.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом накануне рассказал Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго. По его словам, погрузка должна продлится около недели, после чего судно отправится в Украину. «Загрузка судна займет немногим более недели. Его прибытие в Украину ожидаем в середине июля», заявил Сахарук и отметил, что в июле этот уголь будет переправлен на Приднепроовскую и Криворожскую теплоэлектростанции.
Сахарук также напомнил, что этот антрацит из ЮАР просто необходим Украине, чтобы обеспечить пиковые нагрузки летом. Напомним, что первое судно с южноафриканским углем прибыло в украинский порт 25 мая, и уголь был направлен на три теплоэлектростанции – Луганскую, Криворожскую и Приднепровскую.