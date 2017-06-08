З навчальних закладів «ДНР» повністю витіснили українську мову

Ватажок самопроголошеної «ДНР» Олександр Захарченко повідомив, що в освітніх установах «республіки» відтепер викладання буде вестися виключно російською мовою. Як інформує replyua.net, про це із захопленням передали сепаратистські ЗМІ.
За словами Захарченка, в 2014 році, коли за підтримки Москви в українському Донбасі спалахнув сепаратистський заколот, російською мовою навчалося «лише» 50 відсотків учнів. Вже наступного року цей показник зріс до 88 відсотків, а сьогодні ця цифра досягла 100 відсотків. «Протягом трьох навчальних років в загальноосвітніх організаціях «ДНР» поетапно відбувся перехід на російську мову навчання», - доповів ватажок проросійських терористів. Відтепер якщо хтось і захоче вивчати українську мову, то це він зможе робити виключно на факультативних заняттях - і то за умови, якщо знайдуться викладачі, які погодяться вести ці позапрограмні заняття.
При цьому варто відзначити, що в статті 10 так званої «конституції ДНР» державними мовами «республіки» названі російська і українська. У статті 19 того ж акту зазначено, що «кожен має право на користування рідною мовою, на вільний вибір мови спілкування, виховання, навчання і творчості».