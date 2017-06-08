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Бойовики «Л/ДНР» продають вугілля контрабандою за півціни

Бойовики «Л/ДНР» продають вугілля контрабандою за півціни
Бойовики терористичних «Л/ДНР» намагаються продавати вугілля за кордон, заманюючи потенційних покупців неймовірними знижками. Як передає replyua.net з посиланням на Укрінформ, про це заявив виконуючий обов'язки генерального директора компанії ДТЕК «Енерго» Дмитро Сахарук.

Він повідомив, що компанії Ріната Ахметова відомо про переговори проросійських терористів з потенційними покупцями в Туреччині та Іспанії. Представники ДТЕК «Енерго» контактують з ними, пояснюючи, що це крадене вугілля, що може обернутися для покупців великими неприємностями. Сахарук зазначив, що коли бойовики віджали підприємства Ахметова в ОРДЛО, тільки на шахті «Ровенькиантрацит» було 350 тисяч тонн готової продукції.

За даними ДТЕК «Енерго», сепаратисти вже почали поставки вугілля до Туреччини. Схема така: спочатку вугілля вивозиться в Росію, де оформляються неправдиві документи - або в супровідних документах експортером вказується підприємство, яке перебуває під юрисдикцією України, або надається сертифікат російського походження продукції. Далі через порт Ростова-на-Дону вугілля дрібними партіями (по 15-50 тисяч тонн) кораблями відправляється до Туреччини. Відомо, що сепаратисти хочуть довести експорт вугілля невеликим турецьким компаніям до 50 тисяч тонн на місяць. Також відомо, що вже підписано контракт на поставку 30 тисяч тонн вугілля з окупованого Донбасу в Іспанію.
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