В американском посольстве в Киеве неизвестные устроили теракт

Стало известно о прогремевшем взрыве в ночь на сегодня, 8 июня, в районе американского посольства в Украине. Об этом сообщает replyua.net. На месте происшествия началась работа сотрудников ГСЧС, а также полицейских, криминалистов и представителей Национальной гвардии. Была применена взрывотехника. Район в Киеве, где располагается здание посольства, сразу же оцепили. По данным сотрудников правоохранительных органов, информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. Представители следственно-оперативной группы выясняют, что могло стать причиной взрыва.
Сегодня утром на официальном сайте Главуправления Нацполиции в городе Киеве была опубликована информация, согласно которой взрыв рядом с посольством Соединенных Штатов Америки стоит квалифицировать в качестве террористического акта.
По данным отдела коммуникации полиции украинской столицы, на пульт дежурной части телефонный звонок, в котором сообщалось о взрыве, поступил в 00:05. Некоторые источники проинформировали, что взрывное устройство неизвестного пока происхождения на территорию дипломатического представительства забросил неизвестный злоумышленник.