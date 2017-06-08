валюта
СпецтемаПономарь: сегодня очень важный день, и, возможно, он станет историческим

В правительстве рассказали, как Украине удастся обойти один пункт «Минска»

В правительстве рассказали, как Украине удастся обойти один пункт «Минска»
В беседе с журналистами издания «Обозреватель» Юрий Грымчак, занимающий должность заместителя министра по вопросам оккупированных территорий, заявил, что в настоящее время можно считать, что требование Москвы к Киеву относительно принятия так называемого особого статуса Донбасса фактически нивелировано. Об этом сообщает replyua.net. По его словам, ни одно государство в мире об этом больше не вспоминает. «Нами был принят закон «Об особом порядке местного самоуправления», и теперь никакие подобные требования к Украине не предъявляются. На протяжении всех этих лет в мире окончательно поняли, что речь идет исключительно о настоящей российской агрессии», - сказал высокопоставленный чиновник.

Он отметил, что Киеву понадобилось три года для того, чтобы в мире признали наличие российской агрессии на Донбассе и о вторжении российских военных на украинскую территорию. «Я считаю, что мы это смогли сделать. В риторике отношений на международном уровне происходят кардинальные изменения, и в частности, в последнее время», - сделал вывод Юрий Грымчак.

Напомним, что недавно глава Кремля Владимир Путин сделал заявление, в котором отметил, что Россия в односторонне порядке не будет выполнять Минские соглашения.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Срочно: Блогер: Лещенко обзавидуется – у Савченко дорогостоящая квартира в Москве
Важное за сутки
09 июн 2017
13456

Невзоров назвал причину, по которой Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе

Путин отличается «первобытным мышлением», и именно по этой причине он аннексировал Крым, а также развязал военный конфликт на Донбассе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое

09 июн 2017
7064

Блогер: что руководит Богомолец, Мусием и прочими, что они два с половиной года саботируют любые изменения в медицине?

Украинский блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что ничего циничнее и омерзительнее, чем деятельность нынешнего комитета Верховной Рады по здравоохранению, невозможно

Последние новости

Київ заборонив в’їзд до України німецькому політику

Російський опозиціонер Навальний зробив важливу заяву щодо Донбасу

На Полтавщині викрили мережу браконьєрів

Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією

У Єнакієвому можлива екологічна катастрофа

У ЄС виступили проти ідеї Порошенка щодо паспортів для жителів окупованих регіонів

Блогер: любителям товариша Гужви і його помийниці під назвою «Страна» треба передати великий пролетарський привіт

Грібаускайте повідомила, що Литва прийме на реабілітацію українських бійців

Трамп планує поскаржитись на екс-керівника ФБР Комі до Мін’юсту та Сенату

Безвіз буде впроваджено в 4 етапи

Віталій Кличко розповів, кому належать незадекларовані ним будинки, де живе його родина

Поблизу Києва знову знайшли львівське сміття

Аваков зустрівся з блокувальниками одеського концерту Білик

Експерт розповів, чому лобісти продовження мораторію ринку землі панічно бояться земельної реформи

Парламент може проголосувати за візовий режим з РФ вже наступного тижня – Парубій

У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу

Нардеп: если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за»

Гройсман закликав мешканців Криму сплачувати внески до ПФУ

У Нацбанку пояснили підвищення цін

Аваков анонсував збільшення вдвічі потужності видачі біопаспортів

 Новости за день