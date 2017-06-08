На украинский рынок ожидается выход турецкого лоукоста

Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines передала всю необходимую документацию в Государственную авиаслужбу для того, чтобы пройти регистрацию в качестве украинской компании. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Громадське», соответствующее заявление прозвучало от Виктора Довганя, заместителя главы Министерства инфраструктуры. Пока что остается неясно, когда именно и в каких направлениях турецкая компания будет осуществлять перелеты.
Если Pegasus все же начнет работу на украинском рынке, это будет уде второй лоукост в стране после ирландского бюджетного авиаперевозчика Ryanair. Помимо этого, в настоящее время продолжается переговорный процесс с британской бюджетной авиакомпанией EasyJet.
В Украине полеты Pegasus airlines начались еще в 2010 году. По состоянию на сегодняшний день компанией осуществляются на регулярной основе рейсы из Стамбула в Харьков, Львов и Запорожье, а еще из Анкары в Киев и Одессу. Стоит напомнить, что Ryanair, самая крупная в Европе авиакомпания, анонсировала начало в октябре текущего года авиаперелетов со Львова в Берлин.