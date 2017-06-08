В Донецке не работает мобильная связь

В городах Донецк, Макеевка и Харцызск после обеда вчерашнего дня пользователи мобильного оператора МТС начали жаловаться на сбои в работе, передает replyua.net. Стоит отметить, что МТС является последним мобильным оператором Украины, который поддерживает связи на временно неподконтрольных Киеву территориях. Согласно некоторым источникам, трудности при использовании МТС наблюдаются и в Луганске. При попытке набрать любого абонента нет возможности осуществить вызов, а в сети сообщают, что вызов завершен, к тому же это происходит почти сразу после того, как закончился набор.
Пользователи социальных сетей пишут, что операторы «горячей линии» МТС заявляют, что причина сложностей в использовании мобильной связи заключается в повреждении сети, так оптический кабель перебили. «Никто не говорит, что восстановление связи произойдет быстро, предположительно это может случиться завтра»,- сообщили пользователи МТС
Пророссийские боевики предъявили свою версию случившегося: по их словам, поводом для сбоев в работе украинского мобильного оператора в так называемой «ДНР» являются диверсии.