О поддержке декоммунизации заявляют менее половины украинцев

Результаты социологического опроса, проведенного в феврале текущего года КМИС, свидетельствуют о том, что менее 50% украинских граждан одобряют политику власти, направленную на уничтожение символики советских времен, и только 30% опрошенных украинцев поддержали введение запрета на продукцию российского производства. Как передает replyua.net, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Владимир Кулик.
Согласно приведенным им данным, утверждение о необходимости очистить Украину от коммунистической символики поддержали только 42% опрошенных. Противниками этой идеи оказались 46% респондентов. Более 13% граждан Украины отказались давать ответ на этот вопрос. При этом только 35% опрошенных украинцев готовы к запрету культурного продукта, произведенного в России.
«Таким образом, осознавая необходимость защищаться от агрессивной политики Кремля, пока что среди украинцев нет готовности к отказу от идеологического и культурного влияния бывшей советской империи», - считает Кулик. По словам автора, количество украинцев, поддерживающих активное использование украинского языка во всех сферах общественности, намного превышает тех, кто поддерживает декоммунизацию (более 66%).