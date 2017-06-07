Бойовики намагаються розпродати вугілля з великими знижками - ДТЕК

Вугілля з окупованих районів Донбасу намагаються продати іноземним країнам зі знижкою, яка сягає 50 %, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну інформацію пресі оприлюднив виконуючий обов’язки гендиректора компанії ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук. Він розповів, що бойовики намагаються продавати вугілля з захоплених територій представникам Туреччини та Іспанії, пропонуючи при цьому вдвічі нижчу ціну, ніж представлена на ринку. У ДТЕК наголосили, що вони вважають захоплені бойовиками запаси вугілля своїми, що просто вони вкрали. За словами Сахарука, мова йде про щонайменше 450 тонн готової до постачання продукції.
Він також відмітив, що серед можливих покупців захопленої сировини, найбільше вугілля може йти саме до Туреччини. За словами керівника ДТЕК, нині бойовики намагаються домовитись про постачання по турецькому напрямку до 50 тонн вугілля щомісяця. Для відправки користуються морськими шляхами, зокрема, українській стороні відомо, що вугілля постачається спочатку до порту Ростов, а звідти вже вирушають малі кораблі в іноземні порти. Щоправда в документації зазначається, що нібито сировина має російське походження, аби забезпечити сертифікат проходження.