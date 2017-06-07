валюта
СпецтемаПономарь: сегодня очень важный день, и, возможно, он станет историческим

Бойовики намагаються розпродати вугілля з великими знижками - ДТЕК

Бойовики намагаються розпродати вугілля з великими знижками - ДТЕК
Вугілля з окупованих районів Донбасу намагаються продати іноземним країнам зі знижкою, яка сягає 50 %, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Відповідну інформацію пресі оприлюднив виконуючий обов’язки гендиректора компанії ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук. Він розповів, що бойовики намагаються продавати вугілля з захоплених територій представникам Туреччини та Іспанії, пропонуючи при цьому вдвічі нижчу ціну, ніж представлена на ринку. У ДТЕК наголосили, що вони вважають захоплені бойовиками запаси вугілля своїми, що просто вони вкрали. За словами Сахарука, мова йде про щонайменше 450 тонн готової до постачання продукції.

Він також відмітив, що серед можливих покупців захопленої сировини, найбільше вугілля може йти саме до Туреччини. За словами керівника ДТЕК, нині бойовики намагаються домовитись про постачання по турецькому напрямку до 50 тонн вугілля щомісяця. Для відправки користуються морськими шляхами, зокрема, українській стороні відомо, що вугілля постачається спочатку до порту Ростов, а звідти вже вирушають малі кораблі в іноземні порти. Щоправда в документації зазначається, що нібито сировина має російське походження, аби забезпечити сертифікат проходження.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Срочно: Блогер: Лещенко обзавидуется – у Савченко дорогостоящая квартира в Москве
Важное за сутки
09 июн 2017
13456

Невзоров назвал причину, по которой Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе

Путин отличается «первобытным мышлением», и именно по этой причине он аннексировал Крым, а также развязал военный конфликт на Донбассе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое

09 июн 2017
7064

Блогер: что руководит Богомолец, Мусием и прочими, что они два с половиной года саботируют любые изменения в медицине?

Украинский блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что ничего циничнее и омерзительнее, чем деятельность нынешнего комитета Верховной Рады по здравоохранению, невозможно

Последние новости

Київ заборонив в’їзд до України німецькому політику

Російський опозиціонер Навальний зробив важливу заяву щодо Донбасу

На Полтавщині викрили мережу браконьєрів

Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією

У Єнакієвому можлива екологічна катастрофа

У ЄС виступили проти ідеї Порошенка щодо паспортів для жителів окупованих регіонів

Блогер: любителям товариша Гужви і його помийниці під назвою «Страна» треба передати великий пролетарський привіт

Грібаускайте повідомила, що Литва прийме на реабілітацію українських бійців

Трамп планує поскаржитись на екс-керівника ФБР Комі до Мін’юсту та Сенату

Безвіз буде впроваджено в 4 етапи

Віталій Кличко розповів, кому належать незадекларовані ним будинки, де живе його родина

Поблизу Києва знову знайшли львівське сміття

Аваков зустрівся з блокувальниками одеського концерту Білик

Експерт розповів, чому лобісти продовження мораторію ринку землі панічно бояться земельної реформи

Парламент може проголосувати за візовий режим з РФ вже наступного тижня – Парубій

У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу

Нардеп: если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за»

Гройсман закликав мешканців Криму сплачувати внески до ПФУ

У Нацбанку пояснили підвищення цін

Аваков анонсував збільшення вдвічі потужності видачі біопаспортів

 Новости за день