Росія прагне витіснити місію ОБСЄ з Донбасу – Порошенко

Український президент Петро Порошенко повідомив, що ключова ціль тактики Москви залякування представників ОБСЄ полягає в бажанні максимально обмежити доступ співробітників міжнародної організації до окупованих територій Донбасу, включно з повним витісненням представників ОБСЄ з цього регіону, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку думку глава України оприлюднив під час зустрічі з чинним керівником ОБСЄ, австрійським федеральним міністром Європи, інтеграції та закордонних справ Себастіаном Курцом. В розмові сторони відмітили, що останнім часом зросло число випадків залякування представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зі сторони підконтрольних Росії бойовиків. Президент України наголосив, що саме тому варто посилити технічні можливості місії, аби гарантувати підвищення безпеки персоналу ОБСЄ. Це, зокрема, стосується можливостей проводити віддалений моніторинг, відмітив Порошенко.
Варто нагадати, що напередодні українська розвідка повідомила, що російські офіцери прибувають на окуповані території Донбасу і навчають бойовиків збивати безпілотники СММ ОБСЄ.