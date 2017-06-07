Савченко: Украине станет намного легче, если уничтожить тысячу политиков

Надежда Савченко, внефракционный депутат, разразилась новым громким заявлением. Как информирует replyua.net, в эфире телеканала NewsOne Савченко заявила, что для того, чтобы Украине было легче жить, нужно уничтожить около тысячи политиков.
Депутат предложила начать с Верховной Рады, также она рассказала о «бесполезности» политиков в Кабинете министров и в Администрации президента Украины. «450 депутатов в Верховной Раде, почти столько же в Кабмине и на Банковой. Если уничтожить до тысячи человек, а это меньше, чем Украина потеряла на войне, Украине станет жить намного легче. Пусть бы они дали нам спокойствие, и это будет нашей национальной идеей», отметила Савченко.
Напомним, что ранее она также говорила о том, что украинскому народу стыдно за своих политиков, которые ездят в Европу, как нищие, и просят там деньги. По мнению Савченко, даже Путин, которого не любят во всем мире, выглядит достойнее, поскольку его уважает российский народ, и с ним считаются во всем мире.