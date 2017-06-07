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Послы «Большой семерки» обсудят возможность строительство жилья для переселенцев Донбасса, – Жебривский

Послы «Большой семерки» обсудят возможность строительство жилья для переселенцев Донбасса, – Жебривский
Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook пишет о том, что Великобритания хорошо понимает украинскую ситуацию, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и осознает, какую угрозу несет путинский режим западному миру. Как пишет Жебривский, такой вывод он сделал из встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джудит Гоф.

По словам Павла Жебривского, госпожа посол заверила, что поддержка Украины со стороны Великобритании сохранится, несмотря на результат завтрашних выборов. Джудит Гоф отметила, что Великобритания имеет опыт развития среднего и малого бизнеса на территориях, где раньше были закрыты убыточные шахты, поэтому этим опытом Британия может поделиться и с Украиной. «Услышал слова поддержки по открытию в Донецкой области Центра психологической помощи. Специалисты из Великобритании уже оказывали психологическую помощь военнослужащим и ветеранам АТО. Готовы британцы помочь и гражданскому населению», – рассказал Донецкой военно-гражданской администрации.

Он отмечает, что один из важнейших вопросов, который удалось обсудить – это строительство жилья для переселенцев. Сейчас международные учреждения оказывают помощь только в ремонте и обустройстве жилья. Госпожа Джудит Гоф обещала обсудить этот вопрос с послами «Большой семерки». «И главное, на что обратил внимание госпожи посла – это то, что без перекрытия границы с Российской Федерацией покоя в Донецкой и Луганской областях не будет. Итак, если помощь западной цивилизации по успокоении съехавшего с ума Путина продолжится, то все будет хорошо», – резюмировал Павел Жебривский.
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