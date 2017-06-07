Кілера, який скоїв напад на Осмаєва та Окуєву, заарештували

Рішенням столичного суду сьогодні, 7 червня, було заарештовано чоловіка, якого підозрюють в замаху на життя подружжя українських добровольців чеченського походження Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Київський суд Голосіївського району виніс рішення про арешт нападника на наступні 2 місяці без права внести заставу. Підозрюваного доправили до приміщення суду в супроводі медиків та охоронців. Наразі чоловіку висувають звинувачення за статтями про замах на вбивство та незаконне зберігання зброї. Представники прокуратури повідомили, що на даний момент слідчі досі працюють над цією справою з метою з’ясування всі деталі злочину. Крім того, українські правоохоронці перевіряють, за яких обставин кілер отримав паспорт України.
Варто нагадати, що напередодні у ЗМІ з’являлася інформація, що нападник, який вчинив замах на Осмаєва та Окуєва, є людиною з оточення чеченського лідера Рамзана Кадирова. Він нібито є його особистим кілером. Окуєва, в розмові з журналістами, зазначала, що фізична розправа щодо неї та її чоловіка, вигідна як Кадирову, так і російському президенту Путіну.