Порошенко ухвалив закон про збільшення розміру аліментів

Український президент Петро Порошенко підписав закон, яким передбачено збільшення мінімального розміру аліментів для утримання однієї дитини, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Зокрема, віднині розмір зазначеної виплати збільшується з 30% прожиткового мінімум до 50 %. Відповідну інформацію було оприлюднено на сайті українського парламенту. В тексті закону передбачається, що розмір аліментів має бути достатній для того, щоб забезпечити гармонічний розвиток для кожної дитини. Закон також встановлює, що право визначати спосіб стягнення зазначеної виплати залишається за тим з батьків, з ким дитина постійно проживає. Підписаний Порошенком закон вступить в дію рівно через місяць після його публікації в офіційних ЗМІ. За відповдіний законопроект парламентарі проголосували напередодні 17 травні в рамках внесення змін до окремих законів з метою покращити захист прав дитини на належний рівень утримання.
Варто нагадати, що згідно з даними вміщеними у законі «Про держбюджет на 2017 рік», з травня цього року розмір місячного прожиткового мінімуму на 1 особу складає 1624 гривні, для дітей до 6 років – 1426 гривень, для дітей 6-18 років – 1777 гривень.