Найбільше за всіх українці ненавидять радянських диктаторів – результати дослідження

Українці найбільше ненавидять ватажків Російської імперії радянського періоду. Як інформує replyua.net, про це свідчить дослідження Інституту політичних досліджень Польської Академії наук. З запропонованого респондентам списку з 22 історичних особистостей, найбільш негативні оцінки отримали радянські диктатори Йосип Сталін (78%) і Володимир Ленін (59%), свідчать дані опитування, проведеного в кінці минулого року.
Далі в антирейтингу йдуть Михайло Горбачов (53%), Катерина II (51%) і Микита Хрущов (43%). Найвищі оцінки отримали Тарас Шевченко (92%), Богдан Хмельницький (84%), князь Ярослав Мудрий (83%), князь Володимир Великий (82%), Михайло Грушевський (75%) і В'ячеслав Чорновіл (65%). Степан Бандера отримав 36% позитивних оцінок, 40% - негативних, 19% нейтральних, а 4% респондентів його не знають.
Опитування проводилося на всій території України, крім окупованих територій Криму і Донбасу, в період з 23 листопада 2016 по 6 грудня 2016 року, методом безпосереднього опитування в будинках респондентів (за результатами анкети на папері - PAPI). Кількість становила 4000 чоловік і включало жителів України у віці від 18 років. Дослідження проводив Національний центр культури та Інститут політичних досліджень Польської Академії наук. Роботу на місцях проводила Соціологічна група «Рейтинг» / Rating Group (Київ, Україна).