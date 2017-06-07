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Швейцария отменяет визы для Украины

Швейцария отменяет визы для Украины
Согласно информации пресс-службы президента Украины, уже с ближайшего воскресения, 11 июня, Швейцарская Конфедерация отменяет визы для украинских граждан, являющихся владельцами биометрических паспортов. Как передает replyua.net, соответствующее заявление сегодня в Киеве во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко озвучил глава внешнеполитического ведомства этой европейской страны Дидье Буркхальтер. Это означает, что и Европейский Союз, и Швейцария, которая в него не входит, предоставят Украине безвиз одновременно.

Немногим ранее состоялась встреча Буркхальтера с его украинским коллегой Павлом Климкиным и главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым. Обе стороны подписали соглашение, предусматривающее упрощение безвизового режима, а также договор о реадмиссии.

Примечательно, что в украинском Министерстве иностранных дел уже сообщили, кого после 11 июня, несмотря на отмену виз, все же могут не пустить в ЕС. Речь идет о лицах, несущих угрозу порядку в общественных местах или которым хотя бы одна страна Евросоюза запретила въезд на свою территорию. Отказать в посещении стран ЕС без визы могут и тем, кто не предоставит документы с подтверждением цели поездки.
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