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Парфенов озвучил резкое заявление по Майдану в Украине

Парфенов озвучил резкое заявление по Майдану в Украине
В интервью изданию «Апостроф» известный российский журналист Леонид Парфенов заявил, что украинцам приходится после каждого Майдана пребывать в более печальном состоянии, чем россиянам, которые не знают, что такое очарование и обман в совершенном выборе. Об этом сообщает replyua.net.

«Вы вот раз в десятилетие собираетесь на Майдане, а после этого начинается та же жизнь. После этого вы живете определенными надеждами. В данном аспекте украинцам можно даже посочувствовать, так как, прежде всего, они тешили себя определенными надеждами, и это самое ужасное, когда то, на что надеешься, не сбывается. Более того, у людей есть понимание того, что нужно делать, и они осознают нецелесообразность дальнейшей жизни. Но главный вопрос заключается в том, что потом украинцы опять живут так, как раньше и не заявляют представителям элиты о том, что они не оправдали их ожиданий», - сказал Парфенов.

Журналист добавил, что в Украине общественность умеет свергать власть, но затем в стране перестают каждый день много трудиться. «В такой работе над ошибками и россияне, и украинцы, весьма слабы. Нам не хватает дисциплины, чтобы доводить начатое до конца», - считает журналист.
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