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Россия хотела захватить Украину в три этапа – эксперт

Россия хотела захватить Украину в три этапа – эксперт
В интервью изданию «Гордон» Александр Петрулевич, свидетель в Старобельском районном суде Луганской области по делу Александра Ефремова, заявил, что весной 2014 года представители разведывательного отдела Управления СБУ в Луганской области выступали со специальным докладом, в котором речь шла о плане России захватить Украину в три этапа. Об этом сообщает replyua.net.

Со слов Петрулевича, в течение первого этапа враг предполагал осуществить захват юго-восточных частей Украины. В рамках второго этапа Россия планировала взять под свой контроль центр Украины и непосредственно Киев, а западные области страны Кремль хотел захватить в процессе третьего этапа. «Иными словами, ни у кого не было плана отдавать либо разделять, согласно имеющимся у нас материалам. России нужна была абсолютно вся территория Украины. И это очень четко отслеживалось нами», - подчеркнул эксперт.

Напомним, что задержание Александра Ефремова произошло в конце июля прошлого года в аэропорту. Тогда политик намеревался улететь в Австрию. На следующий день его арестовали. Экс-лидеру Партии регионов предъявили обвинения в посягательстве на территориальную целостность украинского государства и причастности к созданию террористической группировки «ЛНР».
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