«Умирающий» «Южмаш» работает на агрессора, а, значит, это вопрос национальной безопасности, – Бочкала

Известный украинский журналист Роман Бочкала на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о том, что россияне заключили контракт с «Южмашем» на закупку 12-ти ракет-носителей «Зенит». Журналист задается вопросом, как же санкции? Пояснение, что дескать ракеты нужны «для исследований космоса в мирных целях» - жалкая попытка спрятать за щепками бревна. По словам журналиста, там, где Россия, мирных целей быть не может. Речь идет об экспансии агрессора в космическом пространстве. Укрепляя противника, мы сами же готовим почву для очередного крупного размена, жертвой которого может оказаться Украина.
Как пишет Роман Бочкала, после изучения вопроса оказывается сейчас завод работает всего день в неделю. В конце мая руководство «Южмаша» заявило об аресте его счетов за долги государству 40 млн. грн. Завод проиграл суд по неуплате за электроэнергию 400 млн грн. Сама задолженность была погашена за счет госбюджета, но необходимость оплаты исполнительного сбора (10%) никто не отменял. За российскими космическими программами всегда стоял Кремль. Полеты высоко в небо в РФ никогда не были бизнесом. Это вам не Илон Маск с его романтическими поездками за пределы силы тяготения. Это политика и получается, что украинское стратегическое предприятие способствует ее реализации, при этом списывая все на сложную ситуацию. Ну и программы ведь «мирные», но это слишком просто, чтобы быть правдой. По мнению Романа Бочкалы, больше похоже на попытку сознательного банкротства путем доведения ситуации до абсурдной. Где гарантия, что после ряда неудач с запуском российских ракет, в Москве не решили увести технологии и умы с «умирающего» Южмаша? Подобное бывало неоднократно. И это уже вопрос национальной безопасности.
«Укреплять оппонента априори неправильно и глупо. Например, в контрактах английских футболистов прописано, в какие клубы игрок не может перейти за любые деньги и это клубы-конкуренты, продать соседям по турнирной таблице согласятся разве что травмированного или откровенного дебошира, но тут другая история. У Украины отличные ракеты. Востребованный продукт, но руководство предприятия вместо поисков новых рынков занимается откровенной ерундой. Завод уже на коленях и вот-вот упадет. Куда уедут работать его сотрудники? В какую страну они увезут свои секреты? А может там их уже ждут и что-то пообещали? Больно и грустно», – резюмировал Роман Бочкала.