Питання взагалі не на часі: експерт розповів про фактори вступу України до НАТО

Україна зможе стати повноправним членом НАТО не раніше ніж через 10 років. Однак для цього країні потрібно вирішити ряд проблем. Як інформує replyua.net, про це журналістам одного з онлайн-видань розповів директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. За його словами, зараз взагалі не стоїть питання про найближчу перспективу членства України в НАТО, оскільки в законодавстві ця мета навіть не прописана.
«Вона у нас була зафіксована в період з 2003 року по 2010 рік, коли в законодавстві« Про основи національної безпеки» було положення про те, що метою України в сфері безпеки є набуття членства в НАТО», - сказав Сушко. Однак, за словами експерта, це положення в законодавство не повернули досі. Тому про вступ в НАТО можна говорити тільки як про довгострокової мети.
«На сьогоднішній день такого положення немає. Хоча в 2014 році частково відбувся перегляд законодавства і було видалено положення, тобто віддалені поправки Януковича 2010 про позаблоковий статус, але, тим не менш, визначеної законодавчої чіткості, з метою отримання членства в НАТО, не відбулося. Там було всього лише зафіксовано, що Україна прагне досягти критеріїв і стандартів НАТО », - сказав він.