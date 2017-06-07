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Дипломат прокоментував подальшу перспективу «нормандського формату»

Дипломат прокоментував подальшу перспективу «нормандського формату»
На своїй сторінці у соцмережі Facebook дипломат Богдан Яременко оцінив нормандський переговорний формат на сучасному етапі і спрогнозував можливі його зміни в майбутньому. «Нормандський формат» він називає єдиним інструментом дипломатії, який прив'язує до війни в Україні Росію і її президента, передає replyua.net.

Експерт пояснює, що перспективи подальших розвідок «нормандського формату» описати досить просто. Яременко переконаний, що переговори триватимуть без зміни складу учасників. Найкраще, що може статися зараз з «нормандським форматом» - це чергова зустріч глав держав. Обговорення ситуації на всіх інших рівнях (за участю глав дипломатичних відомств і політичні керівник МЗС) на практиці виявилося повністю недієздатними.

Також Яременко нагадав, що досить активно обговорюється в експертному середовищі зміна складу учасників цього формату, за твердженням дипломата, навряд чи насправді станеться, в розширенні переговорного процесу не зацікавлені ні Росія, ні Німеччина. Для Москви переговорний формат виступає виключно засобом дипломатичного прикриття війни. Російське керівництво не зацікавлене у збільшенні кількості учасників переговорів за рахунок тих, хто може тиснути на Москву. Німеччина в цілому і Ангела Меркель зокрема використовують «нормандський формат» не тільки як інструмент ведення переговорів. Значення для офіційного Берліна має те, що переговори сприяють збільшенню впливу Німеччини на політику європейську та світову.
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