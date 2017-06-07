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«Міністра внутрішніх справ ДНР» засудили до 12 років ув’язнення

«Міністра внутрішніх справ ДНР» засудили до 12 років ув’язнення
Згідно з рішенням українського суду, так званий «глава Міністерства внутрішніх справ ДНР» засуджений до дванадцяти років позбавлення волі. Як інформує replyua.net, відповідну інформацію розповсюдили у прес-службі прокуратури Донецької області. Зокрема, слідством було встановлено, що весною 2014 року Олексій Дикий, вдавшись до порушення присяги працівника органів МВС України, разом з бойовиками «ДНР» брав участь у захопленні будівлі УБОЗ в Донецьку.

«Залишившись на тимчасово підконтрольної бойовиками території, міліціонер-зрадник став безпосереднім учасником терористичної організації« ДНР ». У тому числі, в 2014 році колишній міліціонер був призначений на посаду першого заступника Міністра внутрішніх справ «ДНР». А вже на початку 2015 року, після присвоєння звання «Герой ДНР», Олексій Дикий почав працювати на посаді так званого «Міністра внутрішніх справ терористичної організації «ДНР», - сказано в повідомленні.

Варто зауважити, що вирок бойовику винесли заочно, оскільки він перебуває на тимчасово підконтрольній території. Нагадаємо, раніше бійці ВСУ дали відсіч бойовикам під доломітний.
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