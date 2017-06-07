Україна отримала нові торгівельні преференції від ЄС

Європейський Союз нарешті надав Україні нові митні преференції, повідомляють ЗМІ. Зокрема, для України істотно розширені квоти на поставки низки найменувань продукції, передає replyua.net.
Нагадаємо, що за умовами угоди між Україною та ЄС, існує перелік товарів, безмитний експорт яких з України лімітований. Це не означає, що українські виробники не можуть постачати їх понад встановлену норму. Однак все, що перевищує квоту, підлягає введенню мита, а це не дуже вигідно для бізнесу в Україні і знижує конкурентоспроможність товарів.
Про те, що квоти малі, стало цілком зрозуміло ще в минулому році, коли експортери вичерпали їх в перші ж місяці року. Після того постало питання перед українським урядом про необхідність провести нові переговори з Євросоюзом і добитися розширення квот. На даний час їм вдалося досягти позитивного результату. Як повідомили джерела в ЄС, схвалено пропозицію, яка передбачає поліпшення доступу українських експортерів на ринок Європейського Союзу. При цьому в ЄС брали до уваги складну економічну ситуацію в Україні, а також ті економічні реформи, які вже проведені.