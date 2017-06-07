ГСЧС предупредила о сложной ситуации в Украине

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают граждан о том, что сегодня и завтра в Украине ожидаются сильные грозы с градом, а также сохраняется высокая пожарная опасность.
Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, спасатели заявили, что в среду, 7 июня, в Винницкой, Киевской, Житомирской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Волынской областях прогнозируются сильные грозы, местами ожидается град и сильный порывистый ветер до 20 метров в секунду. Кроме того, спасатели предупредили о сильнейших ливнях в Карпатском регионе. 7 июня в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях объявлен чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
Помимо этого, высокая пожарная опасность, 4 класса, сегодня также будет сохраняться в Киевской области и столице. Напомним, что ранее синоптики дали не очень радостный прогноз на ближайшие дни – уже завтра дожди с грозами Гидрометцентр прогнозирует по всей Украине, и такая погода сохранится до выходных.