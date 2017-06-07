Ризик агресії на КиївПрайд – 2017 дуже великий – активіст

Рівень агресії в суспільстві наростає, тому висока ймовірність нападу на КиївПрайд-2017. Таку заяву зробив учасник ряду ЛГБТ-організацій Зорян Кісь в інтерв'ю сайту «24», інформує replyua.net.
«Минулого року на прайді було дві тисячі осіб, а цього року ми очікуємо п'ять. Ті, хто був відсутнім тоді, прийдуть зараз, а хто вже був - пообіцяли привести інших. Окрім кількості людей, і маршрут буде трохи довше: в минулий раз ми пройшли близько 700 метрів, а в цьому році плануємо пройти майже кілометр. Крім того, в колоні, крім людей, вперше будуть машини зі звуком », - розповів ЛГБТ-активіст. Відповідаючи на питання про можливі напади на ЛГБТ-колону, Кісь наголосив, що «в цьому році ризики навіть більші».
«Як організатор я переживаю за безпеку своїх людей, хоча і розумію, що головний удар припаде на поліцію. Причина цього полягає в тому, що агресія наростає в суспільстві. І направити її саме на нас вкрай просто, на жаль. Якщо хтось буде мати таке бажання, він легко його здійснить. Так уже бувало, і не раз. І не тільки під час ходи, але і під час перегляду ЛГБТ-фільмів: буквально за пару годин нашим опонентам вдалося організувати напад на кінотеатр», - зазначає правозахисник.