Савченко похвалила Путина и заявила о «украинских политиках, которые в Европе как нищие»

Надежда Савченко заявила о том, что, несмотря на агрессивную политику России, с Путиным считается весь мир, а украинские политики выглядят в Европе, как нищие.
Как сообщает replyua.net, об этом Савченко рассказала во время интервью изданию Rzeczpospolita. «Внешняя политика не должна быть для Украины ключевой. К сожалению, украинские политики считают, что всю жизнь нас будет кормить Европа, но, если у политиков не будет поддержки внутри страны, с ними не будут считаться и за границей. Наши политики выглядят, как нищие в Европе, и это очень унизительно для украинского народа», отметила внефракционный депутат. По ее словам, во всем мире Владимира Путина недолюбливают, однако он заручился большой поддержкой в самой России, поэтому с российским президентом весь мир будет считаться.
«Многие распространяют сплетни, что я являюсь проектом Путина. Так происходит, потому что я сильный человек, а это представляет угрозу для старой системы. Система борется со мной всеми возможными способами. Здесь речь идет не только о направленной против меня пропаганде, но я не исключаю даже физического уничтожения», добавила Савченко.