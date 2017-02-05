Синоптики предупредили об опасности в западных областях

В пресс-службе ГСЧС Украины предупредили о том, что из-за резкой оттепели в западных областях Украины в ближайшее время могут быть подтоплены многие районы в Закарпатской области, информирует replyua.net.
Метеорологи прогнозируют дальнейшее таяние снега и льда на реках. Сегодня в Закарпатье днем до семи градусов тепла, а также повсеместно ожидаются дожди. В ближайшие дни синоптики не прогнозируют серьезного понижения температуры, и это значит, что снег и лед продолжат таять, что приведет к повышению уровня воды во всех реках Закарпатья. В других областях также не исключено повышение уровня воды – в бассейнах Сяна, Днестра (в Иавно-Франковской и Львовской областях), Западного Буга.
Лишь во вторник в западных регионах начнется незначительное похолодание, чего не скажешь об остальной территории Украины. Уже завтра синоптики прогнозируют морозы, а во вторник в страну вернется настоящая зима, ночью температура будет понижаться до 21 градуса. Сильные морозы ближе к среде ожидаются в Киеве – днем около 15 градусов со знаком минус.