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Писатель: из-за войны распадаются семьи – между супругами началось противостояние

Писатель: из-за войны распадаются семьи – между супругами началось противостояние
В интервью Новому времени Сергей Жадан, известный украинский писатель, заявил о том, что из-за войны на Донбассе во многих семьях случаются трагедии, информирует replyua.net.

По словам Жадана, в Украине говорят о ситуации на Донбассе в категории процентов электоральной массы, однако никто не хочет думать о конкретных людях, пострадавших из-за вооруженного конфликта. «Многие семьи в Украине расколоты, у многих свои трагедии. В одной семье муж выступает за Украину, а жена – против, в другой семье все наоборот, и таких примеров очень много», заявил писатель. Он уверен, что в любом доме можно найти людей с разными позициями – в одном подъезде у жителей кардинально разные взгляды, и из-за этого они давно перестали даже здороваться друг с другом.

«На самом деле, это весьма болезненный процесс, в каждом случае он индивидуальный. Даже если мы представим, что скоро все это закончится – война на Донбассе – конфликт никуда не денется, и в семьях будут новые трагедии», уверен писатель. По его мнению, большую работу предстоит сделать политикам, священникам, социологам и экономистам.
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