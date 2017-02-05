Писатель: из-за войны распадаются семьи – между супругами началось противостояние

В интервью Новому времени Сергей Жадан, известный украинский писатель, заявил о том, что из-за войны на Донбассе во многих семьях случаются трагедии, информирует replyua.net.
По словам Жадана, в Украине говорят о ситуации на Донбассе в категории процентов электоральной массы, однако никто не хочет думать о конкретных людях, пострадавших из-за вооруженного конфликта. «Многие семьи в Украине расколоты, у многих свои трагедии. В одной семье муж выступает за Украину, а жена – против, в другой семье все наоборот, и таких примеров очень много», заявил писатель. Он уверен, что в любом доме можно найти людей с разными позициями – в одном подъезде у жителей кардинально разные взгляды, и из-за этого они давно перестали даже здороваться друг с другом.
«На самом деле, это весьма болезненный процесс, в каждом случае он индивидуальный. Даже если мы представим, что скоро все это закончится – война на Донбассе – конфликт никуда не денется, и в семьях будут новые трагедии», уверен писатель. По его мнению, большую работу предстоит сделать политикам, священникам, социологам и экономистам.