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Назван самый быстро дешевеющий фрукт в Украине

Назван самый быстро дешевеющий фрукт в Украине
На украинских оптовых рынках быстро дешевеют бананы, и сейчас этот фрукт стал одним из самых доступных в стране, сообщает replyua.net со ссылкой на данные мониторинга «АПК-Информ: фрукты и овощи».

Согласно последней информации, сейчас бананы в Украине стоят примерно в полтора раза дешевле, чем в феврале прошлого года. В начале этой недели на оптовых рынках Украины стоимость бананов снизилась на 5 процентов, а где-то падение цен было зафиксировано и на уровне десяти процентов. К примеру, на рынке Львова «ШУВАР» килограмм этих фруктов оптовики закупают по 23-24 гривны, и это на сорок процентов дешевле, чем ровно год назад. На рынке «Столичный» в Киеве бананы еще дешевле – около 22 гривен за килограмм, и в Киеве за один год фрукт подешевел на 43 процента.

Однако самое стремительное снижение стоимости бананов эксперты зафиксировали на рынке «Дубово» в Хмельницкой области. Там снижение цены за год достигло 60 процентов. В зависимости от качества, бананы на рынке продаются по 22-25 гривен за килограмм.
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