Из-за сильных осадков в Закарпатской области затоплены сельхозугодия

Обильные осадки в Закарпатье, а также повышение температуры привело к затоплению сразу двух районов области, сообщает replyua.net со ссылкой на Управление ГСЧС по Закарпатской области.
В сообщении говорится о том, что сильно подтоплены больше четырех гектаров приусадебных участков, 385 гектаров сельскохозяйственных угодий, а также тринадцать домохозяйств. Приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья были затоплены в Виноградовском районе, а в Мукачевском районе под водой находятся домохозяйства. Кроме того, из-за сильного паводка заблокировано движение на трассе местного значения возле села Шаланки в Виноградовском районе, уровень воды в некоторых местах дороги достигает полуметра.
На реках Латорица, Лютянка и Иршавка произошло вскрытие льда, также обильно тает снег, и из-за этого образовались три ледовых затора. К их ликвидации уже привлечены пять пиротехнических расчетов. Между тем, ни сегодня, ни завтра похолодания в Закарпатье не ожидается. Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя, а также до двух градусов тепла в дневные часы.