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Всесвітньо відомий економіст Френсіс Фукуяма в Україні

Всесвітньо відомий економіст Френсіс Фукуяма в Україні
Відомий економіст, філософ, публіцист, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма провів семінари в Києві і Львові, на підтримку програми «Академія лідерства для розвитку». Мета програми - виховання нових діячів, які вестимуть Україну до змін, з посиланням на ТСН повідомляє replyua.net.

Протягом цього тижня економіст вчив українців робити бізнес по-американськи чесно та прозоро. На лекцію до відомого професора прийшли кілька десятків студентів Українського католицького університету. Після лекції він підсумував основні проблеми місцевих бізнесменів. А в Києві послухати шановного гостя зібралося кілька сотень людей. Фукуяма закликає українців відкрито та активно будувати демократію, боротися із корупцією.

«Будівництво нової демократичної держави – це тривалий процес. У передових європейських країн та США на це пішло багато років. У боротьбі з корупцією українці не повинні боятися відповідальності, мають вимагати від уряду повного виконання своїх обов’язків», - сказав Френсіс Фукуяма. Також професор висловив своє незадоволення політикою Дональда Трампа та занепокоєння його зв’язками з Путіним. Він каже, що війна в Україні – це справа рук президента Росії. Американський професор бачить позитивні зміни в Україні.
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