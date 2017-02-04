РФ не збирається видавати Україні беркутівців, які розстрілювали активістів Євромайдану

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Представники Російської Федерації заявили, що не збираються видавати українській стороні беркутівців, які розстрілювали в Києві людей в лютому 2014 року. Таку інформацію надає replyua.net з посиланням на «Новое время».Керівник підрозділу Генеральної прокуратури України, який опікується розслідуванням справи розстрілів на Майдані взимку 2014 року Сергій Горбатюк повідомив, що Росія на відправлені запити про беркутівців відповіла небажанням повертати їх на територію України. Зокрема Горбатюк заявив, що було надіслано запити про екстрадицію 21 особи. За отриманими на 4 лютого даними, відомо, що 12 людей зі списку вже встигли отримати російське громадянство, і тому вони не зобов’язані їх видавати. Інформація щодо решти беркутівців відсутня. Також Горбатюк відзначив, що керівник роти «Беркуту» Садовник, якому вдалось втекти з України під час перебування на домашньому арешті осінню 2014 року, вже взимку того ж року отримав громадянство Росії.Варто нагадати, що до цього представники Генеральної прокуратури України повідомляли, що відомі імена конкретних людей, які вбивали активістів Майдану взимку 2014 року. На даний момент мова йде про 25 беркутівців.