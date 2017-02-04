валюта
СпецтемаБлогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

Сьогодні старт нацвідбору на Євробачення-2017

Сьогодні старт нацвідбору на Євробачення-2017
Сьогодні, 4 лютого, почнеться 1-ий півфінал національного відбору пісенного конкурсу Євробачення-2017, повідомляє replyua.net з посиланням на UA:Перший. Згідно з попередньо проведеним жеребкуванням, сьогодні ввечері свої пісенні номери покажуть вісім виконавців українського шоубізнесу. Окрім цього очікуються виступи представників Грузії та Білорусі на цьогорічному конкурсі.

Обиратимуть конкурсанта від України на європейський пісенний конкурс впродовж трьох тижнів: кожну суботи свої номери будуть представляти по вісім учасників. Остаточні результати стануть відомі в останню суботу лютого. В ролі ведучого в цьому році виступить Сергій Притула. Що ж стосується журі, то до минулорічних суддів Костянтина Меладзе та Андрія Данилка приєднається Джамала, завдяки якій Україна і має честь приймати пісенний конкурс в цьому році в Києві.

Варто додати, що Джамала прокоментувала своє цьогорічне членство в журі, і зазначила, що це для неї дуже відповідально та почесно бути частиною цього процесу. «Мені приємно і трохи страшно, тому що серед конкурсантів мої колеги, з якими ми перетинаємося на фестивалях, концертних майданчиках. Точно знаю, що буду об'єктивною, адже мій принцип - завжди говорити правду. Вірю, ми виберемо гідного представника України на Євробаченні-2017», - відмітила співачка.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СБУ опубликовала запись телефонного разговора главарей «ДНР»
Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки

Последние новости

В Лондоні зібрались мітинги проти Трампа

Проросійські найманці обстріляли українських ремонтників електромереж в Авдіївці

Дуда нагадав Кремлю про борги пере Україною та Польщею

Європейські погляди щодо санкцій проти РФ розділились

Російські найманці відкрили прицільний вогонь по ремонтникам в районі Авдіївки

Німецьке видання показало Трампа з закривавленим ножем і головою Статуї Свободи (фото)

Україна може отримати газ з Норвегії

У соцмережах відреагували на чергову загибель лідера бойовиків чорним гумором

Поліція Австрії затримала групу чеченців зі зброєю

Сьогодні старт нацвідбору на Євробачення-2017

"С*ка, їх там немає!!!": Жінка розповіла про шокуючий діалог з російським найманцем

Блогер: главарям «ЛНР» лучше перестать ездить в лифтах, машинах, иначе их ждет плохой конец

Дефіцит кадрів в «ДНР»: бойовики почали вдаватися до арештів «відмовників»

Новини з передової: Авдіївка під контролем ЗСУ, противник притихає

Правоохоронці Києва виявили арсенал боєприпасів

Эксперт: «Безвиз» для Украины станет личным поражением Путина

У США чітко пояснили свою позицію щодо анексії українського Криму

Эксперт: России очень выгодна блокада поставок угля с Донбасса

Комусь пора "квасити капусту". Росія готова йти на поступки Україні? - ЗМІ

У "ДНР" нові проблеми. По окупованій території ходять озброєні дезертири

 Новости за день