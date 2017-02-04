Сьогодні старт нацвідбору на Євробачення-2017

Сьогодні, 4 лютого, почнеться 1-ий півфінал національного відбору пісенного конкурсу Євробачення-2017, повідомляє replyua.net з посиланням на UA:Перший. Згідно з попередньо проведеним жеребкуванням, сьогодні ввечері свої пісенні номери покажуть вісім виконавців українського шоубізнесу. Окрім цього очікуються виступи представників Грузії та Білорусі на цьогорічному конкурсі.
Обиратимуть конкурсанта від України на європейський пісенний конкурс впродовж трьох тижнів: кожну суботи свої номери будуть представляти по вісім учасників. Остаточні результати стануть відомі в останню суботу лютого. В ролі ведучого в цьому році виступить Сергій Притула. Що ж стосується журі, то до минулорічних суддів Костянтина Меладзе та Андрія Данилка приєднається Джамала, завдяки якій Україна і має честь приймати пісенний конкурс в цьому році в Києві.
Варто додати, що Джамала прокоментувала своє цьогорічне членство в журі, і зазначила, що це для неї дуже відповідально та почесно бути частиною цього процесу. «Мені приємно і трохи страшно, тому що серед конкурсантів мої колеги, з якими ми перетинаємося на фестивалях, концертних майданчиках. Точно знаю, що буду об'єктивною, адже мій принцип - завжди говорити правду. Вірю, ми виберемо гідного представника України на Євробаченні-2017», - відмітила співачка.