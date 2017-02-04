СБУ Закарпатської області затримала російського пропагандиста

Представники СБУ у місті Ужгород викрили діяльність зловмисника, який адміністрував проросійські групи у соцмережах та поширював інформацію антиукраїнського характеру, передає replyua.net.
Згідно інформації прес-центру СБУ, використовуючи фейкові сторінки у соцмережах, зловмисник займався розповсюдженням пропаганди російської влади, здійснював публікацію замовних матеріалів антиукраїнського характеру з метою дискредитації українського керівництва. Крім того, він здійснював пропаганду російської агресії на сході України. Російські куратори оплачували діяльність зловмисника. Представники оперативних служб забрали у пропагандиста комп’ютери, у яких зберігалися докази його злочинної діяльності.
«Було прийняте рішення про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 109 Кримінального кодексу України – причетність до розповсюдження матеріалів, які містять в собі заклики до незаконної зміни влади чи повалення конституційного ладу. Продовжується проведення досудового розслідування», - зазначили представники спецслужби. Раніше правоохоронці заарештували розповсюджувачку російської пропаганди у Львові.